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      На Донбассе задержали женщину, подозреваемую в причастности к боевикам

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      Военнослужащие задержали жительницу Луганщины, которая пыталась пересечь гвардейской блокпост возле села Городище.

      Жительницу Успенки, что на Луганщине подозревают в причастности к контролируемым Россией силам на Донбассе, сообщает пресс-служба МВД.

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      Женщина пыталась пересечь блокпост на востоке Луганщины. Данные о гражданке были в поисковой базе ситуационного центра.

      Ей инкриминируют статью "создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований или участие в их деятельности". Санкции статьи предусматривают лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

      Как вернуть Донбасс: мнение украинцев

      Центр Разумкова недавно обнародовал результаты опроса о том, какие шаги нужны для установления мира на Донбассе. Мысли украинцев разделились так:

      • силовой путь поддержали 20% граждан, против этого выступают 56%;
      • 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины, не поддерживают идею 65,5%;
      • 10% признали Крым российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддерживают идею 70%;
      • большинство респондентов, а именно 62%, выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поддерживают это лишь 21% опрошенных.

      Центр Разумкова проводил опрос с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2 тысяч 18 респондентов в возрасте от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Украина – Россия Новости Луганска
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