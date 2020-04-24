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      На Винничине закрыли монастырь УПЦ ПМ, решение не связано с COVID-19

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      Монастир УПЦ ПМ зачинили через підпал монастиря в Одесі
      Монастир УПЦ ПМ зачинили через підпал монастиря в Одесі / monasteries.org.ua

      В Винницкой области для верующих временно закрыли женский монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако митрополит Варсофоний отметил, что этот шаг связан с поджогом монастыря в Одессе, а не карантином.

      Свято-Троїцький Браїлівський жіночий монастир Вінницької єпархії УПЦ МП закривається для відвідування вірян від 6 ранку 25 квітня. Таке рішення ухвалив митрополит Варсофоній, повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ МП.

      Зверніть увагу В Одесі посилять заходи безпеки та залучать правоохоронців із інших регіонів: причина

      Водночас службу звершуватимуть за закритими дверима. Дату відкриття монастиря повідомлять згодом.

      Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію що загроза є для всіх монастирів. Корисні рекомендації, до яких повинні прислухатись монастирі,
      – сказав Варсофоній.

      Що відомо про підпал у чоловічому монастирі на Одещині

      • У ніч на 24 квітня на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Рятувальники локалізували її.
      • Відкритим полум'ям горіла окремо розташована дерев'яна господарська будівля. Вогонь знищив господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. На щастя, пожежа не поширилася на сусідні споруди.
      • Однак травмувався монах – він зламав ногу, допомагаючи гасити пожежу.
      Автор: Алена Захарова
      Теги: Пожар Новости Украины УПЦ МП Винница Религия
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