На Винничине закрыли монастырь УПЦ ПМ, решение не связано с COVID-19

В Винницкой области для верующих временно закрыли женский монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако митрополит Варсофоний отметил, что этот шаг связан с поджогом монастыря в Одессе, а не карантином.

Свято-Троїцький Браїлівський жіночий монастир Вінницької єпархії УПЦ МП закривається для відвідування вірян від 6 ранку 25 квітня. Таке рішення ухвалив митрополит Варсофоній, повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ МП.

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Водночас службу звершуватимуть за закритими дверима. Дату відкриття монастиря повідомлять згодом.

Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію що загроза є для всіх монастирів. Корисні рекомендації, до яких повинні прислухатись монастирі,

– сказав Варсофоній.