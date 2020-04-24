На Винничине закрыли монастырь УПЦ ПМ, решение не связано с COVID-19
В Винницкой области для верующих временно закрыли женский монастырь Украинской православной церкви Московского патриархата. Однако митрополит Варсофоний отметил, что этот шаг связан с поджогом монастыря в Одессе, а не карантином.
Свято-Троїцький Браїлівський жіночий монастир Вінницької єпархії УПЦ МП закривається для відвідування вірян від 6 ранку 25 квітня. Таке рішення ухвалив митрополит Варсофоній, повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ МП.
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Водночас службу звершуватимуть за закритими дверима. Дату відкриття монастиря повідомлять згодом.
Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію що загроза є для всіх монастирів. Корисні рекомендації, до яких повинні прислухатись монастирі,
– сказав Варсофоній.
Що відомо про підпал у чоловічому монастирі на Одещині
- У ніч на 24 квітня на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Рятувальники локалізували її.
- Відкритим полум'ям горіла окремо розташована дерев'яна господарська будівля. Вогонь знищив господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. На щастя, пожежа не поширилася на сусідні споруди.
- Однак травмувався монах – він зламав ногу, допомагаючи гасити пожежу.