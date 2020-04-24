22:59
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      На Вінниччині зачинили монастир УПЦ ПМ, рішення не пов'язане з COVID-19

      -
      Монастир УПЦ ПМ зачинили через підпал монастиря в Одесі
      Монастир УПЦ ПМ зачинили через підпал монастиря в Одесі / monasteries.org.ua

      У Вінницькій області для вірян тимчасово закрили жіночий монастир Української православної церкви Московського патріархату. Однак митрополит Варсофоній зазначив, що цей крок пов'язаний з підпалом монастиря в Одесі, а не карантином.

      Свято-Троїцький Браїлівський жіночий монастир Вінницької єпархії УПЦ МП закривається для відвідування вірян від 6 ранку 25 квітня. Таке рішення ухвалив митрополит Варсофоній, повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ МП.

      Зверніть увагу В Одесі посилять заходи безпеки та залучать правоохоронців із інших регіонів: причина

      Водночас службу звершуватимуть за закритими дверима. Дату відкриття монастиря повідомлять згодом.

      Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію що загроза є для всіх монастирів. Корисні рекомендації, до яких повинні прислухатись монастирі,
      – сказав Варсофоній.

      Що відомо про підпал у чоловічому монастирі на Одещині

      • У ніч на 24 квітня на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Рятувальники локалізували її.
      • Відкритим полум'ям горіла окремо розташована дерев'яна господарська будівля. Вогонь знищив господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. На щастя, пожежа не поширилася на сусідні споруди.
      • Однак травмувався монах – він зламав ногу, допомагаючи гасити пожежу.
      Автор: Альона Захарова
      Теги: Пожежа Новини України УПЦ МП Вінниця Релігія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      Сергія Верланова звільнили з податкової: що про нього відомо
      сьогодні , 22:31 Сергія Верланова звільнили з податкової: що про нього відомо
      Василь Денисюк
      Для росіян готують ГУЛАГ: як чиновники намагаються скинути Путіна
      сьогодні , 22:30 Для росіян готують ГУЛАГ: як чиновники намагаються скинути Путіна
      Іван Яковина