На Вінниччині зачинили монастир УПЦ ПМ, рішення не пов'язане з COVID-19

У Вінницькій області для вірян тимчасово закрили жіночий монастир Української православної церкви Московського патріархату. Однак митрополит Варсофоній зазначив, що цей крок пов'язаний з підпалом монастиря в Одесі, а не карантином.

Свято-Троїцький Браїлівський жіночий монастир Вінницької єпархії УПЦ МП закривається для відвідування вірян від 6 ранку 25 квітня. Таке рішення ухвалив митрополит Варсофоній, повідомляється на сайті Вінницької єпархії УПЦ МП. Зверніть увагу В Одесі посилять заходи безпеки та залучать правоохоронців із інших регіонів: причина Водночас службу звершуватимуть за закритими дверима. Дату відкриття монастиря повідомлять згодом. Підтримую звернення Чернівецької єпархії щодо підпалів монастирів і храмів УПЦ і розумію що загроза є для всіх монастирів. Корисні рекомендації, до яких повинні прислухатись монастирі,

– сказав Варсофоній. Що відомо про підпал у чоловічому монастирі на Одещині У ніч на 24 квітня на території Свято-Успенського чоловічого монастиря у передмісті Одеси виникла масштабна пожежа. Рятувальники локалізували її.

Відкритим полум'ям горіла окремо розташована дерев'яна господарська будівля. Вогонь знищив господарську будівлю, дрова, сіно, лакофарбові матеріали в тарі. На щастя, пожежа не поширилася на сусідні споруди.

Однак травмувався монах – він зламав ногу, допомагаючи гасити пожежу.