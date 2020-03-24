На внеочередном заседании Рады могут рассматривать кадровые вопросы

Внеочередное заседание Верховной Рады предварительно запланировано на 26 марта. Пока нет информации о повестке дня, однако на заседании могут рассмотреть кадровые вопросы.

То, что Рада скорее всего соберется на внеочередное заседание, подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Об этом сообщает УНИАН.

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По словам Кравчук, сейчас информации о повестке дня заседания нет, да и официально оно еще не созывалось. Однако нардепов из фракции просят быть готовыми приехать в Раду 26 марта.

Заместитель главы фракции подтвердила, что, вероятно, будут рассматривать вопрос о назначении министра энергетики и защиты окружающей среды.

О возможности назначения министра энергетики и экологии – да, такой разговор был,

– заявила Кравчук.

И отметила, что пока кандидатур нет. "По крайней мере, фракции об этой кандидатуре не сообщили. Но если будет представление от премьер-министра, то мы готовы его рассмотреть", – добавила заместитель председателя фракции.

Какие еще вопросы Рада может рассмотреть на внеочередном заседании:

чрезвычайного положения . Власть просит подойти к вопросу предотвращения распространения коронавируса более категорично и ввести чрезвычайное положение;

. Власть просит подойти к вопросу предотвращения распространения коронавируса более категорично и ввести чрезвычайное положение; возможность работы Рады в режиме онлайн. Пока почти вся страна на карантине, органы власти продолжают работать. Однако в парламенте уже есть три случая заражения на коронавирусом. Поэтому собрания нардепов нарушают меры безопасности.



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