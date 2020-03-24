На позачерговому засіданні Ради можуть розглядати кадрові питання

Позачергове засідання Верховної Ради попередньо заплановане на 26 березня. Наразі немає інформації про порядок денний, однак на засіданні можуть розглянути кадрові питання.

Те, що Рада скоріш за все збереться на позачергове засідання, підтвердила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Про це повідомляє УНІАН.

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За словами Кравчук, наразі інформації про порядок денний засідання немає, та й офіційно воно ще не скликалося. Однак нардепів з фракції просять бути готовими приїхати до Ради 26 березня.

Заступниця глави фракції підтвердила, що, ймовірно, розглядатимуть питання про призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

Про можливість призначення міністра енергетики та екології – так, така розмова була,

– заявила Кравчук.

Та зазначила, що поки кандидатур немає. "Принаймні, фракції про цю кандидатуру не повідомили. Але якщо буде подання від прем'єр-міністра, то ми готові його розглянути", – додала заступниця голови фракції.

Які ще питання Рада може розглянути на позачерговому засіданні:

надзвичайного стану. Влада просить підійти до питання запобігання поширенню коронавірусу більш категорично і запровадити надзвичайний стан;

Влада просить підійти до питання запобігання поширенню коронавірусу більш категорично і запровадити надзвичайний стан; можливість роботи Ради у режимі онлайн. Поки майже вся країна на карантині, органи влади продовжують працювати. Однак у парламенті вже є три випадки зараження на коронавірус. Тому зібрання нардепів порушують заходи безпеки.

Що передбачає режим надзвичайного стану / інфографіка 24 каналу