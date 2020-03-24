18:38
24 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Інвестиції Освіта Likar Сім'я Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      На позачерговому засіданні Ради можуть розглядати кадрові питання

      -
      На позачерговому засіданні Ради можуть розглядати кадрові питання / censor.net.ua

      Позачергове засідання Верховної Ради попередньо заплановане на 26 березня. Наразі немає інформації про порядок денний, однак на засіданні можуть розглянути кадрові питання.

      Те, що Рада скоріш за все збереться на позачергове засідання, підтвердила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук. Про це повідомляє УНІАН.

      Читайте також У Раді поки немає голосів, щоб ввести надзвичайний стан

      За словами Кравчук, наразі інформації про порядок денний засідання немає, та й офіційно воно ще не скликалося. Однак нардепів з фракції просять бути готовими приїхати до Ради 26 березня.

      Заступниця глави фракції підтвердила, що, ймовірно, розглядатимуть питання про призначення міністра енергетики та захисту навколишнього середовища.

      Про можливість призначення міністра енергетики та екології – так, така розмова була,
      – заявила Кравчук.

      Та зазначила, що поки кандидатур немає. "Принаймні, фракції про цю кандидатуру не повідомили. Але якщо буде подання від прем'єр-міністра, то ми готові його розглянути", – додала заступниця голови фракції.

      Які ще питання Рада може розглянути на позачерговому засіданні:

      • надзвичайного стану. Влада просить підійти до питання запобігання поширенню коронавірусу більш категорично і запровадити надзвичайний стан;
      • можливість роботи Ради у режимі онлайн. Поки майже вся країна на карантині, органи влади продовжують працювати. Однак у парламенті вже є три випадки зараження на коронавірус. Тому зібрання нардепів порушують заходи безпеки.

      надзвичайний стан, що це

      Що передбачає режим надзвичайного стану / інфографіка 24 каналу

      Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн
      сьогодні
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Коронавірус в Україні Верховна Рада Карантин в Україні 2020 Слуга народу Міністерство енергетики та захисту довкілля Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Пропозиції партнерів

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 18:25 Олімпіаду-2020 перенесли: коли ще в історії скасовували Олімпійські ігри
      Ігор Саджениця
      сьогодні , 18:08 Вирішальний Мінськ: відповідь на сім важливих питань про консультативну раду
      22 березня , 19:16 Світова криза у 2020 році й швидке відновлення: що прогнозують економісти провідних банків США
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 11:59 Легендарна Патті Сміт вперше виступить у Києві
      Ліза Астахова
      сьогодні , 17:30 Що робити в умовах коронавірусу та відсутності надзвичайного стану
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук