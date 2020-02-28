На военном полигоне на Черниговщине вспыхнул пожар: есть пострадавшие
На Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар. Возгорание случилось на территории 242 военного полигона оперативного командования "Север".
Огонь вспыхнул в 2 часа ночи 28 февраля. Об инциденте сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.
Смотрите также: Под Киевом горел автобус с пассажирами: фото
Пожар возник в двух военных палатках, огонь уничтожил их полностью.
В результате пожара 3 человека получили ожоги верхних конечностей,
– говорится в сообщении.
В то же время, в военной части самостоятельно потушили пожар, спасателей на место возгорания не вызвали.
На данный момент причина возгорания и ущерб устанавливаются.
Полигон расположен вблизи поселка Гончаровское на Черниговщине