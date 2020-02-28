На военном полигоне на Черниговщине вспыхнул пожар: есть пострадавшие

На Черниговщине вблизи поселка городского типа Гончаровское вспыхнул пожар. Возгорание случилось на территории 242 военного полигона оперативного командования "Север".

Огонь вспыхнул в 2 часа ночи 28 февраля. Об инциденте сообщает департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Черниговской ОГА.

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Пожар возник в двух военных палатках, огонь уничтожил их полностью.

В результате пожара 3 человека получили ожоги верхних конечностей,

– говорится в сообщении.

В то же время, в военной части самостоятельно потушили пожар, спасателей на место возгорания не вызвали.

На данный момент причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Полигон расположен вблизи поселка Гончаровское на Черниговщине