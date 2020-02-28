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      На військовому полігоні на Чернігівщині спалахнула пожежа: є постраждалі

      -
      242 військовий полігон на Чернігівщині / Ілюстративне фото/ пресцентр Міністерства оборони України

      На Чернігівщині поблизу селища міського типу Гончарівське спалахнула пожежа. Займання трапилося на території 242 військового полігону оперативного командування "Північ".

      Вогонь спалахнув о 2 годині ночі 28 лютого. Про інцидент інформує департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

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      Пожежа виникла у двох військових наметах, вогонь знищив їх повністю.

      Внаслідок пожежі 3 особи отримали опіки верхніх кінцівок,
      – мовиться у повідомленні.

      Водночас, у військовій частині самотужки погасили пожежу, рятувальників на місце займання не викликали.

      Наразі причину загоряння та збитки встановлюють.

      Полігон розташований поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Надзвичайні ситуації Новини Чернігова Постраждалі Збройні сили України Міністерство оборони України Пожежа Новини України
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