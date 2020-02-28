На військовому полігоні на Чернігівщині спалахнула пожежа: є постраждалі

На Чернігівщині поблизу селища міського типу Гончарівське спалахнула пожежа. Займання трапилося на території 242 військового полігону оперативного командування "Північ".

Вогонь спалахнув о 2 годині ночі 28 лютого. Про інцидент інформує департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

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Пожежа виникла у двох військових наметах, вогонь знищив їх повністю.

Внаслідок пожежі 3 особи отримали опіки верхніх кінцівок,

– мовиться у повідомленні.

Водночас, у військовій частині самотужки погасили пожежу, рятувальників на місце займання не викликали.

Наразі причину загоряння та збитки встановлюють.

Полігон розташований поблизу селища Гончарівське на Чернігівщині