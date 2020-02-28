На Волыни местные жители вышли на митинг против пограничников

В Любомльском районе на Волыни люди вышли на митинг против пограничников, которые открыли стрельбу по трем ребятам.

Біля прикордонної застави "Новогрузьке" сталася стрілянина, повідомляє "БУГ".

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Працівники прикордонної служби відкрили стрілянину по трьох молодим хлопцям, які пішли рибалити на лінію розмежування. Через пів години почули постріли, аби вберегти своє життя, хлопці почали втікати. Один із них навіть сховався у водоймі.

Хлопці зателефонували родичам і повідомили, що по них відкрили вогонь. Через годину біля застави вже зібрався натовп із мешканців Рівненської ОТГ з вимогою відпустити хлопців. Викликали поліцію двічі.

На Волині мітингують проти прикордонників – дивіться відео: