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      На Волині місцеві мешканці вийшли на мітинг проти прикордонників

      -
      На Волині місцеві вийшли на мітинг проти прикордонників / bug.org.ua

      У Любомльському районі на Волині люди вийшли на мітинг проти прикордонників, які відкрили стрілянину по трьох хлопцям.

      Біля прикордонної застави "Новогрузьке" сталася стрілянина, повідомляє "БУГ".

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      Працівники прикордонної служби відкрили стрілянину по трьох молодим хлопцям, які пішли рибалити на лінію розмежування. Через пів години почули постріли, аби вберегти своє життя, хлопці почали втікати. Один із них навіть сховався у водоймі.

      Хлопці зателефонували родичам і повідомили, що по них відкрили вогонь. Через годину біля застави вже зібрався натовп із мешканців Рівненської ОТГ з вимогою відпустити хлопців. Викликали поліцію двічі.

      На Волині мітингують проти прикордонників – дивіться відео:

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      сьогодні
      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Держприкордонслужба Новини України Волинь Кримінальні новини
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