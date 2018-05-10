На Волыни "обезглавили" памятник неизвестному солдату: в Нацкорпусе сделали заявление

В городе Ковеле, что на Волыни, неизвестные надругались над памятником неизвестному солдату, который расположен на выезде из города.

Фото обезглавленного памятника на своей странице в Facebook обнародовал местная ячейка "Национального корпуса".

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В политсиле заявили, что расценивают такой акт вандализма как провокацию, поскольку на плите памятника неизвестные "топорно нарисовали Азовский символ - Идею Nации".

"Мы расцениваем данный инцидент как провокацию с целью дискредитации Национального Корпуса и всего националистического движения. Официально заявляем, что ни Национальный Корпус, ни другие структуры Азовского движения, ни отдельные его активисты не имеют отношения к этому случаю", – говорится в заявлении "Национального Корпуса".

В то же время в партии заявили, что будут продолжать "последовательно бороться за полное завершение декоммунизации и десоветизации".

В полиции уже взялись расследовать этот акт вандализма.

К слову, наануне в Харькове ночью "декоммунизовали" бюст Жукову, однако на утро стараниями городской власти его сразу восстановили.