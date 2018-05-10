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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

На Волині "обезголовили" пам'ятник невідомому солдату: у Нацкорпусі зробили заяву

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У Ковелі
У Ковелі "обезголовили" пам'ятник невідомому солдату / Facebook

У місті Ковелі, що на Волині, невідомі поглумились над пам'ятником невідомому солдату, який розташований на виїзді з міста.

Фото обезголовленого пам'ятника на своїй сторінці у Facebook оприлюднив місцейвий осередок "Національного корпусу".

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У політсилі заявили, що розцінюють такий акт вандалізму як провокацію, оскільки на плиті пам'ятника невідомі "незграбно намалювали Азовський символ - Ідею Nації".

"Ми розцінюємо даний інцидент як провокацію з метою дискредитації Національного Корпусу та всього націоналістичного руху. Офіційно заявляємо, що ні Національний Корпус, ні інші структури Азовського руху, ні окремі його активісти не мають стосунку до цього випадку", – йдеться у заяві "Національного Корпусу".

Водночас у партії заявили, що продовжуватимуть "послідовно боротись за повне завершення декомунізації та дерадянізації".

У поліції уже взялись розслідувати цей акт вандалізму.

До слова, напередодні у Харкові вночі "декомунізували" погруддя Жукову, проте на ранок стараннями міської влади його одразу відновили.

Теги: Новини України Декомунізація Новини Луцька
Джерело: 24 Канал
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