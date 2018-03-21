На Волыни патрульные полицейские избили водителя: видео

В городе Любомль Волынской области патрульные полицейские на автозаправке избили водителя и применили к нему слезоточивый газ из-за того, что он упрекнул их в незнании законов.

Видео с места инцидента, которое фиксировалось на камеру пострадавшего мужчины, обнародовал канал Police Control в YouTube.

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"Полицейские снова проявили свое неуважение к гражданам. Водитель упрекнул в нарушении процедуры оформления административных материалов, на что полицейский ответил хамством, начал путаться в законах и нагло светить в камеру", – говорится в подписи к видео.

На видео видно, что правоохранитель изначально вел себя вызывающе, а в ответ на требование представиться начал светить в глаза фонарем, не реагируя на просьбы выключить свет.

Кроме того, полицейский на глазах у маленького ребенка силой вытаскивал мужчину из машины, применил спецсредства и несколько раз ударил его. После этого двое патрульных пытались заламать водителя, однако он освободился и пошел в туалет, где правоохранитель не давал ему промыть глаза, заставляя надеть наручники.

Водителя все же доставили в райотдел, оформили два протокола – за злостное неповиновение правоохранителям и мелкое хулиганство, и собирают материалы для возбуждения уголовного дела по статье 345 Уголовного кодекса ("Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа").

Как сообщает "Волынская правда", в пресс-службе патрульной полиции Волынской области обвинили в агрессивном поведении водителя, а о превышении полномочий полицейским ничего не сказали. Кроме этого, в полиции уверяют, что обнародованное видео было смонтировано, однако отказываются показать запись из нагрудной камеры патрульного, объясняя тем, что ведется следствие.