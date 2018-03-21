На Волині патрульні поліцейські побили водія: відео

У місті Любомль Волинської області патрульні поліцейські на автозаправці побили водія та застосували до нього сльозогінний газ через те, що він дорікнув їм у незнанні законів.

Відео з місця інциденту, яке фіксувалося на камеру постраждалого чоловіка, оприлюднив канал Police Control у YouTube.

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"Поліцейські знову проявили свою неповагу до громадян. Водій дорікнув у порушенні процедури оформлення адміністративних матеріалів, на що поліцейський відповів хамством, почав плутатися в законах і нахабно світити в камеру", – йдеться у підписі до відео.

На відео видно, що правоохоронець від початку поводився зухвало, а у відповідь на вимогу представитися почав світити в очі ліхтарем, не реагуючи на прохання вимкнути світло.

Окрім того, поліцейський на очах у маленької дитини силою витягав чоловіка з машини, застосував спецзасоби та декілька разів вдарив його. Після цього двоє патрульних намагалися заламати водія, проте він вивільнився і пішов до вбиральні, де правоохоронець не давав йому промити очі, змушуючи вдягнути кайданки.

Водія все ж доставили в райвідділ, оформили два протоколи – за злісну непокору правоохоронцям та дрібне хуліганство, і збирають матеріали для відкриття кримінальної справи за статтею 345 Кримінального кодексу ("Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу").

Як повідомляє "Волинська правда", у прес-службі патрульної поліції Волинської області звинуватили в агресивній поведінці водія, а про перевищення повноважень правоохоронцем нічого не сказали. Окрім цього, у поліції запевняють, що оприлюднене відео було змонтоване, проте відмовляються показати запис з нагрудної камери патрульного, пояснюючи тим, що триває слідство.