10:16
21 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-2°C
-2°C -7°C
  • четвер
    0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -14°C
  • субота
    3°C -14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Принижений Путін. П'яний пілот
Вєсті Кремля
23:26, 20 березня
Вєсті.UA. Савченко лякає.
Вєсті.UA
20:47, 20 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою.
ЦРУ
09:38, сьогодні
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, сьогодні
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
НАДІЯ САВЧЕНКО ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 НЕГОДА В УКРАЇНІ ПАРАЛІМПІАДА-2018

Підполковник поліції насмерть збив пішохода на Запоріжжі

235 Читать новость на русском
Аварія на Запоріжжі (ілюстрація)
Аварія на Запоріжжі (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

20 березня в районі села Орлянка Михайлівського району поліцейський на власному автомобілі наїхав на пішохода. В результаті аварії чоловіка доставили до районної лікарні, від отриманих травм він помер.

Аварія сталася близько 18:30, передає відділ комунікації поліції Запорізької області.

Читайте також: Вантажівка влетіла у поїзд на Луганщині: фото

Водій автомобіля – тимчасово виконувач обов’язки начальника одного з відділів Михайлівського відділення поліції Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області,
– йдеться у повідомленні.

Поліція вирішує питання про відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків на період проведення досудового розслідування.

Наразі працюють слідчо-оперативна група, прокуратура Запорізької області та керівництво ГУНП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

До слова, дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області на трасі Львів-Краковець близько 10-ї години ранку. Вантажівка зіткнулася з автомобілем патрульної поліції.

Теги: Новини України Новини Запоріжжя Аварії та ДТП Поліція Жертви
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
сьогодні, 09:55 Синдром Дауна – не вирок: успішні моделі, викладачі, актори
Настя Сукач 940
Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
сьогодні, 08:41 Базова рабська ментальність українців, або Чому ми пробачаємо крадіжки наших податків політикам
Олекса Коба 618
Україна стала третьою в рейтингу найдешевших для життя країн
сьогодні, 09:59 Україна стала третьою в рейтингу найдешевших для життя країн
249
В Одесі сталась бійка на борту літака
сьогодні, 09:56 В Одесі сталась бійка на борту літака
740
Українська кардіохірургія кидає виклик трансплантації серця
20 березня, 22:02 Українська кардіохірургія кидає виклик трансплантації серця
Все про здоров'я 1865
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук