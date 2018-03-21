Підполковник поліції насмерть збив пішохода на Запоріжжі
20 березня в районі села Орлянка Михайлівського району поліцейський на власному автомобілі наїхав на пішохода. В результаті аварії чоловіка доставили до районної лікарні, від отриманих травм він помер.
Аварія сталася близько 18:30, передає відділ комунікації поліції Запорізької області.
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Водій автомобіля – тимчасово виконувач обов’язки начальника одного з відділів Михайлівського відділення поліції Василівського ВП ГУНП в Запорізькій області,
– йдеться у повідомленні.
Поліція вирішує питання про відсторонення поліцейського від виконання службових обов’язків на період проведення досудового розслідування.
Наразі працюють слідчо-оперативна група, прокуратура Запорізької області та керівництво ГУНП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
До слова, дорожньо-транспортна пригода сталася у Львівській області на трасі Львів-Краковець близько 10-ї години ранку. Вантажівка зіткнулася з автомобілем патрульної поліції.