Підполковник поліції насмерть збив пішохода на Запоріжжі

Аварія на Запоріжжі (ілюстрація) / Фото з вільних джерел

20 березня в районі села Орлянка Михайлівського району поліцейський на власному автомобілі наїхав на пішохода. В результаті аварії чоловіка доставили до районної лікарні, від отриманих травм він помер.