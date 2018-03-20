Вантажівка влетіла у поїзд на Луганщині: фото

У вівторок, 20 березня, на залізничному переїзді в районі смт. Троїцьке сталося зіткнення автомобіля КамАЗ з причепом з локомотивом приміського сполучення "Станиця Луганська – Лантратівка".

Як повідомили у поліції, 38-річний водій вантажівки на залізному переїзді, який не обладнаний шлагбаумом, але має світлову та звукову сигналізацію, проігнорував червоний сигнал світлофору і виїхав на колії, де саме в той час рухався локомотив.

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Наслідки аварії

В результаті аварії загиблих та постраждалих немає.

Водієві автомобіля доведеться поясняти правоохоронцям, чому він на залізничному переїзді не зупинився на заборонений сигнал світлофору.