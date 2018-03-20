Грузовик влетел в поезд на Луганщине: фото
Во вторник, 20 марта, на железнодорожном переезде в районе пгт. Троицкое произошло столкновение автомобиля КамАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения "Станица Луганская – Лантратовка".
Как сообщили в полиции, 38-летний водитель грузовика на железнодорожном переезде, который не оборудован шлагбаумом, но имеет световую и звуковую сигнализацию, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив.
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Последствия аварии
В результате аварии погибших и пострадавших нет.
Водителю автомобиля придется разъяснять правоохранителям, почему он на железнодорожном переезде не остановился на запрещающий сигнал светофора.
Источник: 24 Канал
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