Подполковник полиции насмерть сбил пешехода в Запорожье
20 марта в районе села Орлянка Михайловского района полицейский на личном автомобиле наехал на пешехода. В результате аварии мужчину доставили в районную больницу, от полученных травм он скончался.
Авария произошла около 18:30, передает отдел коммуникации полиции Запорожской области.
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Водитель автомобиля – временно исполняющий обязанности начальника одного из отделов Михайловского отделения полиции Васильевского ОП ГУНП в Запорожской области,
– говорится в сообщении.
Полиция решает вопрос об отстранении полицейского от исполнения служебных обязанностей на период проведения досудебного расследования.
Сейчас работают следственно-оперативная группа, прокуратура Запорожской области и руководство ГУНП. Правоохранители открыли уголовное производство.
К слову, дорожно-транспортное происшествие произошло во Львовской области на трассе Львов-Краковец около 10-ти часов утра. Грузовик столкнулся с автомобилем патрульной полиции.