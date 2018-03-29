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На Волыни патрульный требовал взятку за беспрепятственную перевозку леса

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На Волыни патрульный требовал взятку за беспрепятственную перевозку леса
На Волыни патрульный требовал взятку за беспрепятственную перевозку леса / Фото пресс-служба СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке командира взвода одного из городских отделов Управления патрульной полиции в Волынской области.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"Лейтенант полиции наладил схему вымогательства денег у водителей транспортных средств за беспрепятственную перевозку лесосырья. Оперативники спецслужбы задокументировали три факта получения злоумышленником неправомерной выгоды на общую сумму семь тысяч гривен", – сообщают в СБУ.

Задержали полицейского на одной из улиц города во время получения очередной взятки в размере три тысячи гривен.

Решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия.

Теги: Новости Украины Коррупция СБУ Полиция
Источник: 24 Канал
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