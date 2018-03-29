На Волині патрульний вимагав хабарі за безперешкодне перевезення лісу

Співробітники Служби безпеки України викрили на хабарі командира взводу одного з міських відділів Управління патрульної поліції у Волинської області.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

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"Лейтенант поліції налагодив схему вимагання грошей від водіїв транспортних засобів за безперешкодне перевезення лісосировини. Оперативники спецслужби задокументували три факти отримання зловмисником неправомірної вигоди на загальну суму сім тисяч гривень", – повідомляють у СБУ.

Затримали поліцейського на одній з вулиць міста під час отримання чергового хабара у розмірі три тисячі гривень.

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру у скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.