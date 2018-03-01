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На Волыни роженица умерла при подозрительных обстоятельствах

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На Волыни роженица умерла при подозрительных обстоятельствах
На Волыни роженица умерла при подозрительных обстоятельствах / .vz.kiev.ua

В Любомле, что на Волыни, при странных обстоятельствах умерла 34-летняя женщина. Она рожала своего третьего ребенка, после кесарева сечения женщина начала терять кровь.

Об этом пишет "5 Канал".

После операции состояние женщины улучшилось, но впоследствии она умерла.

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При этом местные жители считают, что врачи действовали некомпетентно, поэтому смерть роженицы — на их совести.

"Я ищу истину, я ищу причины, я ищу правду. Кто-то в этом виноват", — сказал отец женщины.

Как рассказали родные, женщине поплохело за месяц до плановых родов. Ее привезли в больницу и там сделали кесарево сечение.

"В 3:10 родился ребенок. Но кровотечение не могли остановить, они там кричали, бегали, врачей вызвали, заместителя отделения. Сразу не хотели, говорили, что "сами справимся"... Давайте, мы за свои деньги вызовем реанимобиль или "Борис" в Киев, в Луцк, безразлично. Он ответил, что не нужно", — рассказывает муж Юлии Александр Онищук.

Через некоторое время местные медики вызвали врачей из областного центра. Пока ждали — у пациентки дважды останавливалось сердце. Ей перелили 20 литров крови. На третий день она умерла.

Официальная причина смерти, на которую указывают врачи, — это массивная кровопотеря и травматический разрыв селезенки. Однако родственники обвиняют медиков во врачебной ошибке.

Теги: Новости Украины Жертвы Лечение Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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