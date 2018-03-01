На Волині породілля померла за підозрілих обставин

У Любомлі, що на Волині за дивних обставин померла 34-річна жінка. Вона народжувала свою третю дитину, після кесаревого розтину жінка почала втрачати кров.

Про це пише "5 Канал".

Після операції стан жінки поліпшився, але згодом вона померла.

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При цьому місцеві мешканці вважають, що лікарі діяли некомпетентно, тож смерть породіллі – на їхній совісті.

"Я шукаю істину, я шукаю причини, я шукаю правду. Хтось в тому винен", – сказав батько жінки.

Як розповіли рідні, жінці погіршало за місяць до планових пологів. Її привезли до лікарні і там зробили кесарів розтин.

"В 3:10 народилася дитинка. Але кровотечу не могли зупинити, вони там кричали, бігали, лікарів викликали, заступника відділення. Відразу не хотіли, казали, що "самі впораємось"… Давайте, ми за свої гроші викличемо реанімобіль або "Борис" у Київ, у Луцьк, байдуже. Він відповів, що не потрібно", – розповідає чоловік Юлії Олександр Оніщук.

Через деякий час місцеві медики викликали лікарів з обласного центру. Поки чекали – у пацієнтки двічі зупинялося серце. Їй перелили 20 літрів крові. На третій день вона померла.

Офіційна причина смерті, на яку вказують лікарі, – це масивна крововтрата та травматичний розрив селезінки. Проте родичі звинувачують медиків у лікарській помилці.