На Волыни трое мужчин изнасиловали и жестоко избили девушку

20 ноября в полицию Волыни обратилась 45-летняя женщина. Она заявила, что ее дочь изнасиловали трое мужчин.

Девушка пришла утром домой избитая и в порванной одежде. Матери она призналась, что стала жертвой массового изнасилования.

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Как сообщили в полиции Волыни, троих мужчин, причастных к надругательству над девушкой, уже задержали.

Это 18-летний, 20-летний и 30-летний местные жители. Оказалось, что один из задержанных уже был судим за угон автомобиля.

Местный сайт Вестник пишет, что девушку очень сильно избили: настолько, что один глаз до сих пор заплывший.

За преступление насильникам грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.