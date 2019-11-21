На Волині троє чоловіків зґвалтували і жорстоко побили дівчину

20 листопада до поліції Волині звернулася 45-річна жінка. Вона заявила, що її доньку зґвалтували троє чоловіків.

Дівчина прийшла вранці додому побитою та у пірваному одязі. Матері вона зізналася, що стала жертвою масового зґвалтування.

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Як повідомили у поліції Волині, трьох чоловіків, причетних до наруги над дівчиною уже затримали.

Це 18-річний, 20-річний та 30-річний місцеві жителі. Виявилося, що один з ґвалтівників уже був судимий за угон автомобіля.

Місцевий сайт Вісник пише, що дівчину дуже сильно побили: настільки, що одне око досі припухле.

За злочин ґвалтівникам загрожує від 7 до 12 років в’язниці.