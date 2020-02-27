На Волыни во время пожара в доме погибли двое детей

В Волынской области в деревянном доме произошел пожар, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.

Около 2 ночи в частном доме 23-летней жительницы села Белашов, что на Волыни произошел пожар, сообщает Нацполиция области.

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По данным правоохранителей, в доме находились двое малолетних детей: 6-летний мальчик и 2-летняя девочка. Мать на несколько минут оставила детей без присмотра, ушла к соседям. В результате пожара мальчик и девочка погибли.



Дети были сами в доме, когда произошел пожар / фото: Нацполиция

Предварительная причина пожара – нарушение правил безопасности при использовании печного отопления.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" и статье "нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности".



Из-за нарушения правил безопасности загорелся деревянный дом / Фото: Нацполиция