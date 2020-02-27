На Волині під час пожежі у будинку загинули двоє дітей

У Волинській області в дерев’яному будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинули двоє неповнолітніх.

Близько 2 ночі у приватному будинку 23-річної мешканки села Білашів, що на Волині сталася пожежа, повідомляє Нацполіція області.

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За даними правоохоронців, у будинку перебували двоє малолітніх дітей: 6-річний хлопчик і 2-річна дівчина. Матір на декілька хвилин залишила дітей без нагляду, пішла до сусідів. Унаслідок пожежі хлопчик та дівчинка загинули.



Діти були самі в будинку, коли сталась пожежа / Фото: Нацполіція

Попередня причина пожежі – порушення правил безпеки під час використання пічного опалення.

Наразі вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею "злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною" та статтею "порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".



Через порушення правил безпеки загорівся дерев'яний будинок / Фото: Нацполіція