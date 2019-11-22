На Восток-Экспо 2019 в Киеве представили лучшие бизнесы с востока Украины

Программа ООН по восстановлению и развитию мира провела "Восток-Экспо 2019" – масштабную двухдневную выставку, которая собрала вместе предпринимателей из Донецкой, Луганской и Запорожской (побережье Азовского моря) областей в Украинском доме в самом сердце Киева.

Мероприятие состоялось 8-9 ноября в рамках Программы ООН по восстановлению и развитию мира при финансовой поддержке Европейского Союза, правительств Польши и Японии. Партнерами мероприятия выступили Донецкая, Луганская и Запорожская ОГА, Донецкая торгово-промышленная палата и Торгово-промышленная палата Украины.

Более сотни представителей и представительниц микро-, малого и среднего бизнеса с востока представили свои товары киевлянам и гостям столицы, продемонстрировав свою готовность развивать бизнес и налаживать новые деловые партнерства. На выставочных стендах представлены разнообразные товары – пища, текстиль, соляные изделия, ІТ и даже 3D-принтеры. Перечень всей продукции и услуг можно найти в онлайн-каталоге здесь.

"Восток-Экспо 2019" в очередной раз напоминает, что восток Украины – это больше, чем просто регион, который был поражен конфликтом, это регион, который демонстрирует исключительную устойчивость благодаря быстрым темпам экономического восстановления и инновационности бизнеса. Это заслуживает нашего уважения", – сказала заместитель Постоянного представителя ПРООН в Украине Манал Фоуани во время церемонии официального открытия выставки.

"Нынешний "Восток Экспо" в самом сердце Киева – это возможность привлечь партнеров, малый и средний бизнес к более широкой сети на национальном и международном уровнях. Мы ожидаем, что нынешнее мероприятие позволит достичь очень положительных результатов. Мы должны все вместе посетить восток Украины и убедиться в успехах, которых удалось достичь благодаря процессам восстановления и развития мира", – добавила Фоуани.

В течение двух дней предприниматели и гости имели возможность посетить панельные дискуссии, презентации и тематические секции, посвященные экономическим и инвестиционным перспективам Донецкой, Луганской и Запорожской областей, а также узнали больше о реформе децентрализации власти в Украине и как она влияет на развитие микро-, малого и среднего бизнеса.

О "Восток-Экспо":

В 2017-2018 годах мероприятие проходило в Краматорске, Северодонецке, Киеве и Львове. В общем выставки посетили более 6 500 человек и 225 компаний местных производителей представили свою продукцию. По итогам мероприятия 70% участников установили деловые отношения с новыми партнерами. Больше информации о "Восток-Экспо" можно найти на сайте события.

Для справки:

Программа ООН по восстановлению и развитию мира реализуют четыре агентства ООН: Программа развития ООН (ПРООН), Структура ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (ООН Женщины), Фонд ООН в области народонаселения (UNFPA) и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Программу поддерживают одиннадцать международных партнеров: Европейский Союз, Европейский инвестиционный банк, а также правительства Великобритании, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Польши, Швеции, Швейцарии и Японии.

Больше фото с Восток-Экспо 2019 в Киеве по ссылке.