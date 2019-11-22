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      На Схід-Експо 2019 у Києві представили найкращі бізнеси зі сходу України

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      Схід-Експо 2019 / freeradio.com.ua

      Програма ООН із відновлення та розбудови миру провела "Схід-Експо 2019" – масштабну дводенну виставку, яка зібрала разом підприємців із Донецької, Луганської та Запорізької (узбережжя Азовського моря) областей в Українському домі в самому серці Києва.

      Захід відбувся 8-9 листопада в межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу, урядів Польщі та Японії. Партнерами заходу виступили Донецька, Луганська та Запорізька ОДА, Донецька торгово-промислова палата та Торгово-промислова палата України.

      Понад сотні представників та представниць мікро, малого та середнього бізнесу зі сходу презентували свої товари киянам та гостям столиці, продемонструвавши власну готовність розвивати бізнес та налагоджувати нові ділові партнерства. На виставкових стендах представлені різноманітні товари – їжа, текстиль, соляні вибори, ІТ та навіть 3D-принтери. Перелік усієї продукції та послуг можна знайти в онлайн-каталозі тут.

      "Схід-Експо 2019" вчергове нагадує, що схід України – це більше ніж просто регіон, що був уражений конфліктом, це регіон, який демонструє виняткову стійкість завдяки швидким темпам економічного відновлення та інноваційності бізнесу. Це заслуговує на нашу повагу", – сказала Заступниця Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані під час церемонії офіційного відкриття виставки.

      "Цьогорічний "Схід Експо" у самому серці Києва – це можливість залучити партнерів, малий та середній бізнес до ширшої мережі на національному та міжнародному рівнях. Ми очікуємо, що цьогорічний захід дозволить досягти дуже позитивних результатів. Ми маємо всі разом відвідати схід України та переконатися в успіхах, яких вдалося досягти завдяки процесам відновлення та розбудови миру", – додала пані Фоуані.

      Протягом двох днів підприємці та гості мали можливість відвідати панельні дискусії, презентації та тематичні секції, що присвячені економічним та інвестиційним перспективам Донецької, Луганської та Запорізької областей, а також дізналися більше про реформу децентралізації влади в Україні та як вона впливає на розвиток мікро, малого та середнього бізнесу.

      Про "Схід-Експо":

      У 2017-2018 роках захід проходив у Краматорську, Сєвєродонецьку, Києві та Львові. Загалом виставки відвідали понад 6 500 людей та 225 компаній місцевих виробників презентували свою продукцію. За підсумками заходу 70% учасників встановили ділові відносини з новими партнерами. Більше інформації про "Схід-Експо" можна знайти на сайті події.

      Для довідки:

      Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань ґендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО).

      Програму підтримують одинадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз, Європейський інвестиційний банк, а також уряди Великої Британії, Данії, Канади, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Швейцарії та Японії.

      Більше фото з Схід-Експо 2019 у Києві за посиланням.

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      Теги: Новини України
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