На всеобщее осуждение: на мукачевских билбордах появятся фамилии злостных должников

Таким образом в Мукачево хотят мотивировать людей оплатить свои долги за коммунальные услуги. Их фамилии, а также суммы задолженностей собираются разместить на билбордах по всему городу.

Долги горожан за воду уже превысили сумму в 16 миллионов гривен. За последний месяц, после обнародования этих долгов более 200 тысяч были погашены. Об этом рассказал глава "Мукачевводоканала" Игорь Федорняк, говорится на фейсбук-странице городского совета Мукачево.

Интересно: Женщина 20 лет не платила за воду: сколько она задолжала государству

Однако до сих пор многие горожане не откликнулись на призыв предприятия рассчитаться за услуги. Список адресов крупнейших должников, где суммы составляют более 50 тысяч гривен и будет обнародован на билбордах в микрорайонах города,

– говорится в сообщении.

Кстати, рекламное агентство в Мукачево предоставило для этой затеи бесплатные билборды. Записи о должниках появятся в микрорайонах, в которых они проживают.

Ранее таким методом пользовались коммунальные службы города Калуша в Ивано-Франковской области. Правда, на билбордах были опубликованы адреса и сумма долга, без фамилий нарушителей.