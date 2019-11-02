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      На всеобщее осуждение: на мукачевских билбордах появятся фамилии злостных должников

      67 Читати новину українською
      Так должниками "гордились" в Калуше
      Так должниками "гордились" в Калуше / Соцсети

      Таким образом в Мукачево хотят мотивировать людей оплатить свои долги за коммунальные услуги. Их фамилии, а также суммы задолженностей собираются разместить на билбордах по всему городу.

      Долги горожан за воду уже превысили сумму в 16 миллионов гривен. За последний месяц, после обнародования этих долгов более 200 тысяч были погашены. Об этом рассказал глава "Мукачевводоканала" Игорь Федорняк, говорится на фейсбук-странице городского совета Мукачево.

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      Однако до сих пор многие горожане не откликнулись на призыв предприятия рассчитаться за услуги. Список адресов крупнейших должников, где суммы составляют более 50 тысяч гривен и будет обнародован на билбордах в микрорайонах города,
      – говорится в сообщении.

      Кстати, рекламное агентство в Мукачево предоставило для этой затеи бесплатные билборды. Записи о должниках появятся в микрорайонах, в которых они проживают.

      Ранее таким методом пользовались коммунальные службы города Калуша в Ивано-Франковской области. Правда, на билбордах были опубликованы адреса и сумма долга, без фамилий нарушителей.

       

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Водоснабжение
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