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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ БОГДАН ЯРЕМЕНКО

      На загальний осуд: на мукачевських білбордах з’являться прізвища злісних боржників

      93 Читать новость на русском
      Так боржниками пишалися у Калуші
      Так боржниками пишалися у Калуші / фото із соцмереж

      Таким чином у Мукачеві хочуть мотивувати людей сплатити свої борги за комунальні послуги. Їхні прізвища, а також суми заборгованостей збираються розмістити на білбордах по всьому місту.

      Борги містян за воду вже перевищили суму у 16 мільйонів гривень. За останній місяць, після оприлюднення цих боргів понад 200 тисяч були погашені. Про це розповів глава "Мукачевводоканалу" Ігор Федорняк, йдеться на фейсбук-сторінці міської ради Мукачева.

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      Проте досі чимало містян не відгукнулися на заклик підприємства розрахуватися за послуги. Список адрес найбільших боржників, де суми становлять понад 50 тисяч гривень і буде оприлюднений на білбордах в мікрорайонах міста.,
      – йдеться у повідомленні.

      До речі, рекламне агентство в Мукачеві надало для цієї затії безкоштовні білборди. Записи про боржників з’являться у мікрорайонах, в яких вони проживають.

      Раніше таким методом користувалися комунальні служби міста Калуша у Івано-Франківській області. Щоправда, на білбордах були опубліковані адреси і сума боргу, без прізвищ порушників.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Комунальні послуги Водопостачання
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