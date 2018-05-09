На задержанных Бережную и активиста C14 составляют админпротоколы, – МВД

На задержанных во время акций, приуроченных к 9 мая, Елену Бережную и активиста организации С14 составляют административные протоколы.

Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

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Сейчас ситуация стабильная. Задержан руководитель организации C14. На него составляется админпротокол,

– отметил он.

Он также уточнил, что активиста С14 задержали за то, что тот сломал турникет. Напомним, сам мужчина считал, что причиной его задержания является символика на футболке.

Отвечая на вопрос, действительно ли была задержана Елена Бережная, Яровой сказал, что на нее тоже составляют админпротокол за "изготовление и использование запрещенной символики".

Кроме этого в МВД отметили, что по предварительным данным в акции "Никто не забыт! Ничто не забыто!" в столице приняли участие до 2 тысяч человек.