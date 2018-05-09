На затриманих Бережну та активіста C14 складають адмінпротоколи, – МВС

На затриманих під час акцій, приурочених до 9 травня, Олену Бережну та активіста організації С14 складають адміністративні протоколи.

Про це на брифінгу повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий.

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Наразі ситуація стабільна. Затриманий керівник організації C14. На нього складають адмінпротокол,

– зазначив він.

Він також уточнив, що активіста С14 затримали за те, що той зломав турнікет. Нагадаємо, сам чоловік вважав, що причиною його затримання є символіка на футболці.

Відповідаючи на запитання, чи справді була затримана Олена Бережна, Яровий сказав, що на неї теж складають адмінпротокол за "виготовлення і використання забороненої символіки".