На захваченных Россией территориях не перевели работу КПВВ на летнее время

В Госпогранслужбе предупреждают, что представители ОРДЛО не изменили график работы КПВВ (контрольного пункта въезда-выезда) после перехода Украины на летнее время. Поэтому наемники псевдореспублик начали пропускные операции на час позже.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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"На линии разграничения в пределах Донецкой и Луганской областей подразделения Госпогранслужбы вовремя начали работу по пропуску лиц и транспортных средств в контрольных пунктах въезда-выезда. Но пограничникам стало известно от путешественников, что наемники псевдореспублик график своей работы не изменили и начали пропускные операции на час позже", – рассказывают пограничники.

Сообщается, что в настоящее время накоплений транспортных средств перед КПВВ удалось избежать, скорее всего, потому что сегодня выходной день.

Вместе с этим Госпогранслужба просит учесть граждан информацию для планирования поездок, потому что такие же трудности могут возникнуть вечером перед закрытием КПВВ, особенно с началом новой рабочей недели.

Отметим, что в России сезонных изменений времени нет с 2011 года.

Напомним, переход на летнее время в 2018 году в Украине произошел в ночь на воскресенье, 25 марта. Украинцы перевели стрелки часов на один час вперед.