На загарбаних Росією територіях не перевели роботу КПВВ на літній час

У Держприкордонслужбі попереджають, що представники ОРДЛО не змінили графік роботи КПВВ (контрольного пункту в'їзду-виїзду) після переходу України на літній час. Через це найманці псевдореспублік почали пропускні операції на годину пізніше.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

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"На лінії розмежування в межах Донецької та Луганської областей підрозділи Держприкордонслужби вчасно розпочали роботу щодо пропуску осіб та транспортних засобів в контрольних пунктах в'їзду-виїзду. Але прикордонникам стало відомо від подорожуючих, що найманці псевдореспублік графік своєї роботи не змінили та почали пропускні операції на годину пізніше", – розповідають прикордонники.

Повідомляється, що на даний час накопичень транспортних засобів перед КПВВ вдалось уникнути, скоріш за все, через те, що сьогодні вихідний день.

Разом з цим Держприкордонслужба просить врахувати громадян цю інформацію для планування поїздок, тому що такі ж саме труднощі можуть виникнути ввечері перед закриттям КПВВ, а особливо з початком нового робочого тижня.

Зазначимо, що у Росії сезонних змін часу немає з 2011 року.

Нагадаємо, перехід на літній час у 2018 році в Україні відбувся в ніч на неділю, 25 березня. Українці перевели стрілки годинника на одну годину вперед.