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На Закарпатье 14-летний подросток жестоко убил товарища

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На Закарпатье подросток убил товарища
На Закарпатье подросток убил товарища / Фото из открытых источников

В селе Нижняя Апша на Закарпатье 14-летний парень нанес смертельные ножевые ранения своему 15-летнему товарищу во время ссоры.

Об этом сообщает пресс-служба отдела коммуникации полиции Закарпатской области.

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В полиции рассказали, что 14 марта к ним обратились медики, что засвидетельствовали факт насильственной смерти несовершеннолетнего парня.

14-летний житель поселка Нижняя Апша, находясь по месту своего жительства, поссорился со своим товарищем и нанес ему удары ножом в шею. От полученных травм 9-классник умер на месте,
– говорится в сообщении.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). 14-летнего подозреваемого в совершении преступления задержали.

Уголовная ответственность за совершение преступления такой тяжести наступает с 14 лет. Сейчас в отношении подозреваемого решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения. Следствие по делу продолжается.


На Закарпатье подросток убил товарища во время ссоры

Теги: Криминальные новости Новости Украины Жертвы Новости Закарпатья Несовершеннолетние
Источник: 24 Канал
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