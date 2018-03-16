На Закарпатті 14-річний підліток жорстоко вбив товариша

У селі Нижня Апша на Закарпатті 14-річний хлопець завдав смертельних ножових поранень своєму 15-річному товаришу під час сварки.

Про це повідомляє прес-служба відділу комунікації поліції Закарпатської області.

Читайте також: Трагічно загинув чоловік на Львівщині: жахливі деталі

У поліції розповіли, що 14 березня до них звернулися медики, які засвідчили факт насильницької смерті неповнолітнього хлопця.

14-річний житель селища Нижня Апша, перебуваючи за місцем свого проживання, посварився зі своїм товаришем та наніс йому удари ножем у шию. Від отриманих травм 9-класник помер на місці,

– йдеться у повідомленні.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). 14-річного підозрюваного у вчиненні злочину затримано.

Кримінальна відповідальність за вчинення злочину такої тяжкості настає з 14 років. Наразі відносно підозрюваного вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Слідство у справі триває.



На Закарпатті підліток вбив товариша під час сварки