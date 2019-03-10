На Закарпатье будет еще один выходной: распоряжение Москаля

15 марта на Закарпатье будет выходным днем. Дело в том, что в этот день в Украине будут отмечать 80 годовщину со дня создания Карпатской Украины. Соответствующее распоряжение подписал председатель тамошней облгосадминистрации Геннадий Москаль.

Как говорится на официальном сайте Геннадия Москаля, 15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом – сине-желтый флаг, гербом – изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном – "Ще не вмерла Украина".

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"Это одна из выдающихся дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным. Тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье – с участием руководства государства", – объяснил свой шаг глава Закарпатья.

Согласно распоряжению председателя Закарпатской ОГА, руководителям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

Что такое Карпатская Украина?

Это автономная республика в составе Чехословакии (1938-1939 годы) и после Украинское независимое государство – в основном на горной части территории Закарпатья (с 15 марта до конца мая 1939 года). Предпосылкой к ее созданию стало то, что после распада Австро-Венгерской империи закарпатские украинцы активно выступали за объединение Карпатской Украины с другими украинскими землями. Для защиты автономной независимости и борьбы с венгерскими и польскими военными формированиями были созданы вооруженные силы Карпатской Украины – организаций Обороны "Карпатская Сечь". Президент Карпатской Украины – Августин Волошин.

Согласно предварительному календарю на 2019 год, в целом на украинцев ждут 13 официальных выходных. Также возможны дополнительные выходные, если праздник выпадает на субботу или воскресенье.