На Закарпатті буде ще один вихідний: розпорядження Москаля

15 березня на Закарпатті буде вихідним днем. Річ у тім, що цього дня в Україні відзначатимуть 80 річницю з дня створення Карпатської України. Відповідне розпорядження підписав голова тутешньої облдержадміністрації Геннадій Москаль.

Як мовиться на офіційному сайті Геннадія Москаля, 15 березня 1939 року сойм Карпатської України проголосив державну незалежність і прийняв конституцію, в якій визначив державною мовою українську, державним прапором – синьо-жовтий стяг, гербом – зображення ведмедя з синьо-жовтими смугами й тризубом, а гімном – "Ще не вмерла Україна".

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"Це одна з найвизначніших дат в історії Закарпаття, тому і зараз цей день заслуговує на те, щоб бути вихідним. Тим більше, що цього року маємо ювілейну річницю, яку відзначатимуть на державному рівні, а на Закарпатті – за участю керівництва держави", – пояснив свій крок голова Закарпаття.

Відповідно до розпорядження голови Закарпатської ОДА, очільникам райдержадміністрацій, керівникам підприємств, установ і організацій рекомендовано перенести робочий день із п’ятниці, 15 березня, на суботу, 6 квітня.

Що таке Карпатська Україна? Це автономна республіка у складі Чехо-Словаччини (1938–1939 роки) та опісля Українська незалежна держава – здебільшого на гірській частині території Закарпаття (з 15 березня до кінця травня 1939 року). Передумовою до її створення стало те, що після розпаду Австро-Угорської імперії закарпатські українці активно виступали за об'єднання Карпатської України з іншими українськими землями. Для захисту автономної незалежності та боротьби з угорськими й польськими військовими формуваннями було створено збройні сили Карпатської України – Організацію Оборони "Карпатська Січ". Президент Карпатської України – Августин Волошин.

Відповідно до попереднього календаря на 2019 рік, загалом на українців чекають 13 офіційних вихідних. Також можливими є додаткові вихідні, якщо свято випадає на суботу чи неділю.