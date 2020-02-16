На Закарпатье мужчина украл мотоцикл у полицейских и спрятал в спальне: фото

Ночью на Закарпатье с охраняемой специальной площадки одного из отделений полиции похитили мотоцикл.

За інформацією пресслужби поліції Закарпатської області, викрадач демонтував частину металевої огорожі, через яку й вивіз мотоцикл.

До слова: У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину

Крадієм виявився 40-річний раніше судимий житель Тячева. Що цікаво, вкрадений двоколісний транспорт він переховував у своїй спальні.

Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна.