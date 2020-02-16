18:45
16 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин и однополые браки. Космическая нищета
      Вєсті Кремля
      20:04, 15 февраля
      Вести.UA. Жир: Зеленский в книге Онищенко. Школьные уроки от нардепов ОПЗЖ
      Вєсті.UA
      20:31, 15 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      На Закарпатье мужчина украл мотоцикл у полицейских и спрятал в спальне: фото

      0 Читати новину українською
      Чоловік вкрав мотоцикл у поліцейських / Поліція Закарпатської області

      Ночью на Закарпатье с охраняемой специальной площадки одного из отделений полиции похитили мотоцикл.

      За інформацією пресслужби поліції Закарпатської області, викрадач демонтував частину металевої огорожі, через яку й вивіз мотоцикл. 

      До слова: У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину

      Крадієм виявився 40-річний раніше судимий житель Тячева. Що цікаво, вкрадений двоколісний транспорт він переховував у своїй спальні. 

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна.

       

      Чемпионат мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
      сегодня
      2757
      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Полиция Новости Закарпатья Ограбления Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:30 Водоснабжение Крыма: что задумали в Офисе Президента
      Анна Калюжна 63
      сегодня , 18:00 Воры в погонах: шокирующие истории, как полицейские грабят людей во время обысков
      Дмитро Гнап 143
      сегодня , 16:00 Бабий Яр вместо Дорогожичи, или Почему переименование метро бесполезно
      Ілля Кенігштейн 100
      сегодня , 14:45 Хочется добиваться успеха и развиваться. А быть запасным вариантом я не хотел, – Виктор Выхрист
      Станіслав Безушко 100
      сегодня , 07:40 В какие страны Европы украинцы могут ездить без виз: инфографика
      36683
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук