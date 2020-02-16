На Закарпатье мужчина украл мотоцикл у полицейских и спрятал в спальне: фото
Ночью на Закарпатье с охраняемой специальной площадки одного из отделений полиции похитили мотоцикл.
За інформацією пресслужби поліції Закарпатської області, викрадач демонтував частину металевої огорожі, через яку й вивіз мотоцикл.
До слова: У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину
Крадієм виявився 40-річний раніше судимий житель Тячева. Що цікаво, вкрадений двоколісний транспорт він переховував у своїй спальні.
Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна.
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