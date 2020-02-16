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      На Закарпатті чоловік вкрав мотоцикл у поліцейських та заховав у спальні: фото

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      Чоловік вкрав мотоцикл у поліцейських / Поліція Закарпатської області

      Вночі на Закарпатті з охоронюваного спеціального майданчика одного з відділків поліції викрали мотоцикл.

      За інформацією пресслужби поліції Закарпатської області, викрадач демонтував частину металевої огорожі, через яку й вивіз мотоцикл. 

      До слова: У Києві жінка намагалася викрасти в метро чужу дитину

      Крадієм виявився 40-річний раніше судимий житель Тячева. Що цікаво, вкрадений двоколісний транспорт він переховував у своїй спальні. 

      Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна.

       

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Поліція Новини Закарпаття Пограбування Новини України
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