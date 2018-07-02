На Закарпатье неизвестные убили ромку, – СМИ
В городе Берегово на Закарпатье, в воскресенье, 1 июля, неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку.
Об этом сообщают "Новости Закарпатья".
Убийство произошло на территории железнодорожного депо. Говорится, что ранена убежала от нападающих и подошла к дому одного из местных жителей.
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От ранения женщина скончалась. Ей было около 30 лет.
Мотивы и личности нападавших издание не указывает.
Источник: 24 Канал
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