На Закарпатье неизвестные убили ромку, – СМИ

В городе Берегово на Закарпатье, в воскресенье, 1 июля, неизвестные ножом смертельно ранили местную ромку.

Об этом сообщают "Новости Закарпатья".

Убийство произошло на территории железнодорожного депо. Говорится, что ранена убежала от нападающих и подошла к дому одного из местных жителей.

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От ранения женщина скончалась. Ей было около 30 лет.

Мотивы и личности нападавших издание не указывает.