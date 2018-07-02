На Закарпатті невідомі вбили ромку, – ЗМІ

У місті Берегове, що на Закарпатті, у неділю, 1 липня, невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

Вбивство трапилося на території залізничного депо. Мовиться, що поранена від нападників та добігла до будинку одного із місцевих жителів.

Читайте також: Перша кров: хто і чому напав на ромів?

Від зазнаного поранення жінка померла. Їй було близько 30-років.

Мотиви та особи нападників видання не зазначає.