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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Закарпатті невідомі вбили ромку, – ЗМІ

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У Береговому вбили ромку
У Береговому вбили ромку / Карти

У місті Берегове, що на Закарпатті, у неділю, 1 липня, невідомі ножем смертельно поранили місцеву ромку.

Про це повідомляють "Новини Закарпаття".

Вбивство трапилося на території залізничного депо. Мовиться, що поранена від нападників та добігла до будинку одного із місцевих жителів.

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Від зазнаного поранення жінка померла. Їй було близько 30-років.

Мотиви та особи нападників видання не зазначає. 

Теги: Новини України Роми Новини Закарпаття Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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