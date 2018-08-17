На Закарпатье оштрафовали предпринимателя на 21 миллион гривен
На Закарпатье работники Государственной фискальной службы Украины оштрафовали предпринимателя на 21 миллион гривен за 186 неоформленных водителей.
Об этом информирует "Закарпатье онлайн".
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Во время проверки с применением информационных баз данных, СМR, налоговых расчетов и предоставленных предпринимателем документов, установлено, что за период с 1 июля 2015 по 30 июня 2018 наемные работники осуществляли международные перевозки без надлежащего оформления труда.
Материалы проверки направили в Управление Гоструда в Закарпатской области для принятия соответствующих мер в пределах компетенции.
Источник: 24 Канал
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