На Закарпатье оштрафовали предпринимателя на 21 миллион гривен

На Закарпатье работники Государственной фискальной службы Украины оштрафовали предпринимателя на 21 миллион гривен за 186 неоформленных водителей.

Об этом информирует "Закарпатье онлайн".



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Во время проверки с применением информационных баз данных, СМR, налоговых расчетов и предоставленных предпринимателем документов, установлено, что за период с 1 июля 2015 по 30 июня 2018 наемные работники осуществляли международные перевозки без надлежащего оформления труда.



Материалы проверки направили в Управление Гоструда в Закарпатской области для принятия соответствующих мер в пределах компетенции.