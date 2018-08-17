На Закарпатті оштрафували підприємця на 21 мільйон гривень

На Закарпатті працівники Державної фіскальної служби України оштрафували підприємця на 21 мільйон гривень за 186 неоформлених водіїв.

Про це інформує "Закарпаття онлайн".

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Під час перевірки із застосуванням інформаційних баз даних, СМR, податкових розрахунків та наданих підприємцем документів, встановлено, що за період з 1 липня 2015 року по 30 червня 2018 року наймані працівники здійснювали міжнародні перевезення без належного оформлення праці.

Матеріали перевірки направили до Управління Держпраці у Закарпатській області для вжиття відповідних заходів в межах компетенції.