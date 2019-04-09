На Закарпатье появился дополнительный выходной в апреле – на католическую Пасху

Жители Закарпатской области получат дополнительный выходной день в связи с празднованием 21 апреля христианами Пасхи по Григорианскому календарю. Поэтому дополнительным выходным будет понедельник, 22 апреля.

Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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ОГА предлагает сделать 22 апреля выходным для всех жителей Закарпатья, независимо от их конфессиональной принадлежности.

Согласно документу, государственным учреждениям, руководителям предприятий, организаций рекомендуют перенести рабочий день с понедельника, 22 апреля 2019 года, на субботу, 25 мая 2019 года.



Распоряжение Москаля об установлении 22 апреля выходным днем

Заметим, в апреле украинцы получат аж 10 выходных, включая праздничные дни и обычные выходные. Пасха по Юлианскому календарю приходится на 28 апреля – воскресенье, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля. Кроме того, выходным будет вторник, 30 апреля, которое придется отработать 11 мая.



Выходные в апреле 2019 в Украине