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      На Закарпатье появился дополнительный выходной в апреле – на католическую Пасху

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      Католическая Пасха будет выходным днем на Закарпатье
      Католическая Пасха будет выходным днем на Закарпатье / Фото из открытых источников

      Жители Закарпатской области получат дополнительный выходной день в связи с празднованием 21 апреля христианами Пасхи по Григорианскому календарю. Поэтому дополнительным выходным будет понедельник, 22 апреля.

      Соответствующее распоряжение подписал глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

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      ОГА предлагает сделать 22 апреля выходным для всех жителей Закарпатья, независимо от их конфессиональной принадлежности.

      Согласно документу, государственным учреждениям, руководителям предприятий, организаций рекомендуют перенести рабочий день с понедельника, 22 апреля 2019 года, на субботу, 25 мая 2019 года.


      Распоряжение Москаля об установлении 22 апреля выходным днем

      Заметим, в апреле украинцы получат аж 10 выходных, включая праздничные дни и обычные выходные. Пасха по Юлианскому календарю приходится на 28 апреля – воскресенье, поэтому украинцы будут отдыхать 28 и 29 апреля. Кроме того, выходным будет вторник, 30 апреля, которое придется отработать 11 мая.

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      Теги: Новости Украины Пасха Новости политики Геннадий Москаль Новости Закарпатья
      Источник: 24 канал
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