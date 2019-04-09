На Закарпатті з'явився додатковий вихідний у квітні – на католицький Великдень

Жителі Закарпатської області отримають додатковий вихідний день у зв’язку зі святкуванням 21 квітня християнами Великодня за Григоріанським календарем. Відтак, додатковим вихідним буде понеділок, 22 квітня.

Відповідне розпорядження підписав голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль.

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ОДА пропонує зробити 22 квітня вихідним для всіх мешканців Закарпаття, незалежно від їх конфесійної приналежності.

Згідно з документом, державним установам, керівникам підприємств, організацій рекомендують перенести робочий день із понеділка, 22 квітня 2019 року, на суботу, 25 травня 2019 року.



Розпорядження Москаля про встановлення 22 квітня вихідним днем

Зауважимо, у квітні українці матимуть аж 10 вихідних, включаючи святкові дні і звичайні вихідні. Великдень за Юліанським календарем припадає на 28 квітня – неділю, тож українці відпочиватимуть 28 та 29 квітня. Окрім того, вихідним буде вівторок, 30 квітня, яке прийдеться відпрацювати 11 травня.



Вихідні у квітні 2019 в Україні