На Закарпатье произошел оползень: есть значительные разрушения

В четверг утром, 10 мая, в селе Кольчино Мукачевского района Закарпатья произошел оползень. Огромная земляная масса разрушила 2 жилых дома из самана и накрыла легковой автомобиль "Таврия".

Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

"Сейчас на месте работают представители Мукачевской РГА, спасатели, геодезисты и другие службы. К счастью, пострадавших нет", – отметил глава области.

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"С противоположной стороны горы расположен щебневый карьер, и сейчас специалисты выясняют, насколько земляные работы повлияли на формирование смещения", – добавил Москаль.

На Закарпатье повреждены 2 дома из-за оползня