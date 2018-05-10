На Закарпатье произошел оползень: есть значительные разрушения
В четверг утром, 10 мая, в селе Кольчино Мукачевского района Закарпатья произошел оползень. Огромная земляная масса разрушила 2 жилых дома из самана и накрыла легковой автомобиль "Таврия".
Об этом на своем официальном сайте сообщил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.
"Сейчас на месте работают представители Мукачевской РГА, спасатели, геодезисты и другие службы. К счастью, пострадавших нет", – отметил глава области.
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"С противоположной стороны горы расположен щебневый карьер, и сейчас специалисты выясняют, насколько земляные работы повлияли на формирование смещения", – добавил Москаль.
На Закарпатье повреждены 2 дома из-за оползня
Фото с места оползня на Закарпатье