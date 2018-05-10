На Закарпатті трапився зсув ґрунту: є значні руйнування

У четвер вранці, 10 травня, у селі Кольчино Мукачівського району Закарпаття трапився зсув ґрунту. Величезна земляна маса зруйнувала 2 житлові будинки з саману та накрила легкове авто "Таврія".

Про це на своєму офіційному сайті повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Зараз на місці працюють представники Мукачівської РДА, рятувальники, геодезисти та інші служби. На щастя, постраждалих немає", – зазначив голова області.

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"З протилежного боку гори розташований щебневий кар’єр, і зараз спеціалісти з’ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування зсуву", – додав Москаль.



НаЗакарпатті пошкоджені 2 будинки через зсув ґрунту