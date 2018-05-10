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На Закарпатті трапився зсув ґрунту: є значні руйнування

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Зсув ґрунту на Закарпатті
Зсув ґрунту на Закарпатті / Moskal.in.ua

У четвер вранці, 10 травня, у селі Кольчино Мукачівського району Закарпаття трапився зсув ґрунту. Величезна земляна маса зруйнувала 2 житлові будинки з саману та накрила легкове авто "Таврія".

Про це на своєму офіційному сайті повідомив голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль.

"Зараз на місці працюють представники Мукачівської РДА, рятувальники, геодезисти та інші служби. На щастя, постраждалих немає", – зазначив голова області.

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"З протилежного боку гори розташований щебневий кар’єр, і зараз спеціалісти з’ясовують, наскільки земляні роботи вплинули на формування зсуву", – додав Москаль.

Зсув ґрунту Закарпаття
НаЗакарпатті пошкоджені 2 будинки через зсув ґрунту

Зсув ґрунту Закарпаття
Фото з місця зсуву ґрунту на Закарпатті
 

Теги: Новини України Надзвичайні ситуації Новини Закарпаття Геннадій Москаль
Джерело: 24 Канал
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