На Закарпатье столкнулись две боевые машины: есть пострадавшие

15 мая во время проведения занятий по боевой подготовке в воинской части в Мукачево столкнулись две боевые машины. В результате этого пострадали четверо военнослужащих.

Об этом сообщают на официальной странице бригады в Facebook "Закарпатский легион".

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В воинской части А1556 (Мукачево) на Ужгородском участке полигона при движении в колонне произошло столкновение двух единиц боевых машин. В результате чего четверо военнослужащих получили травмы различной степени тяжести,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что травмированным военнослужащим была оказана первая медицинская помощь. И впоследствии их доставили в Закарпатскую областную клиническую больницу.

Угрозы жизни военнослужащих нет.

Командование военной части начало служебное расследование.