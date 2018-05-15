На Закарпатье столкнулись две боевые машины: есть пострадавшие
15 мая во время проведения занятий по боевой подготовке в воинской части в Мукачево столкнулись две боевые машины. В результате этого пострадали четверо военнослужащих.
Об этом сообщают на официальной странице бригады в Facebook "Закарпатский легион".
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В воинской части А1556 (Мукачево) на Ужгородском участке полигона при движении в колонне произошло столкновение двух единиц боевых машин. В результате чего четверо военнослужащих получили травмы различной степени тяжести,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что травмированным военнослужащим была оказана первая медицинская помощь. И впоследствии их доставили в Закарпатскую областную клиническую больницу.
Угрозы жизни военнослужащих нет.
Командование военной части начало служебное расследование.