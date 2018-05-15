На Закарпатті зіткнулися дві бойові машини: є постраждалі
15 травня під час проведення занять з бойової підготовки у військовій частині в Мукачевому зіткнулися дві бойові машини. Внаслідок цього постраждали чотири військовослужбовці.
Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у Facebook "Закарпатський легіон".
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У військовій частині А1556 (Мукачево) на Ужгородській ділянці полігону, рухаючись в колоні, сталося зіткнення двох одиниць бойових машин. Внаслідок чого чотири військовослужбовці отримали травми різного ступеня тяжкості,
– йдеться у повідомленні.
Зазначається, що травмованим військовослужбовцям була надана перша медична допомога. Та, згодом, їх доправили до Закарпатської обласної клінічної лікарні.
Загроз життю військовослужбовців немає.
Наразі командування військової частини розпочало службове розслідування.