На Закарпатті зіткнулися дві бойові машини: є постраждалі

15 травня під час проведення занять з бойової підготовки у військовій частині в Мукачевому зіткнулися дві бойові машини. Внаслідок цього постраждали чотири військовослужбовці.

Про це повідомляють на офіційній сторінці бригади у Facebook "Закарпатський легіон".

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У військовій частині А1556 (Мукачево) на Ужгородській ділянці полігону, рухаючись в колоні, сталося зіткнення двох одиниць бойових машин. Внаслідок чого чотири військовослужбовці отримали травми різного ступеня тяжкості,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що травмованим військовослужбовцям була надана перша медична допомога. Та, згодом, їх доправили до Закарпатської обласної клінічної лікарні.

Загроз життю військовослужбовців немає.

Наразі командування військової частини розпочало службове розслідування.