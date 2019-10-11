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      На Закарпатье вынесли приговор сепаратисту, который просил Путина ввести войска

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      На Закарпатье вынесли приговор сепаратисту, который просил Путина ввести войска на запад Украины
      На Закарпатье вынесли приговор сепаратисту, который просил Путина ввести войска на запад Украины / сityreporter.ru

      На Закарпатье вынесли приговор сепаратисту Петру Гецко, который в начале военных действий на Востоке просил Путина ввести войска еще и на запад Украины. За антиукраинскую деятельность мужчину заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

      Об этом сообщил "Судебный репортер". Известно, что обвиняемый распространял сепаратистские призывы в интернете и неоднократно участвовал в передачах на российском телевидении.

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      Кроме того, Петр Гецко называл себя "премьер-министром" придуманного государства "Республика Подкарпатская Русь" и обращался к Путину создать спецтерритории на Закарпатье.

      Когда же мужчиной заинтересовались наши спецслужбы, он бежал из Украины. Сейчас он находится в международном розыске. По мнению судей, Петр Гецко скрывается в России.

      Петро Гецко у Москві
      Петр Гецко в Москве

      Источники в интернете утверждают, что Петр Гецко перед тем, как стать "премьером Подкарпатской республики", лечился в московском психдиспансере. Гецко прибыл в столицу России в 1980-х годах и почти сразу стал пациентом одного из местных медицинских учреждений, куда его поместили с обострением шизофрении.

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      Автор: Мария Бондар
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Владимир Путин Судьи Новости Закарпатья
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