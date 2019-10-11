На Закарпатье вынесли приговор сепаратисту, который просил Путина ввести войска

На Закарпатье вынесли приговор сепаратисту Петру Гецко, который в начале военных действий на Востоке просил Путина ввести войска еще и на запад Украины. За антиукраинскую деятельность мужчину заочно приговорили к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщил "Судебный репортер". Известно, что обвиняемый распространял сепаратистские призывы в интернете и неоднократно участвовал в передачах на российском телевидении.

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Кроме того, Петр Гецко называл себя "премьер-министром" придуманного государства "Республика Подкарпатская Русь" и обращался к Путину создать спецтерритории на Закарпатье.

Когда же мужчиной заинтересовались наши спецслужбы, он бежал из Украины. Сейчас он находится в международном розыске. По мнению судей, Петр Гецко скрывается в России.



Петр Гецко в Москве

Источники в интернете утверждают, что Петр Гецко перед тем, как стать "премьером Подкарпатской республики", лечился в московском психдиспансере. Гецко прибыл в столицу России в 1980-х годах и почти сразу стал пациентом одного из местных медицинских учреждений, куда его поместили с обострением шизофрении.